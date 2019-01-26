〈觀察〉陸客消費回溫？台灣支付寶交易去年高速成長

台灣行動支付還在發展中，大陸行動支付龍頭支付寶也趁此熱潮，於 2015 年底登入台灣，藉此服務讓陸客來台也可以「嗶」消費，雖然去 (2018) 年來台陸客數不如過往亮眼，但在台灣透過支付寶交易金額卻較前一年顯著成長了 68%，農曆新年倒數，加上去年台灣大選後陸客似乎有回溫跡象，支付寶可望進一步搶攻春節商機。

近年來中國大陸行動支付發展迅速，不少陸客出境旅遊，也越來越習慣使用行動支付取代現金，近期公布的尼爾森《2018 年境外旅遊市場中國大陸行動支付發展與趨勢白皮書》也顯示，中國大陸遊客境外遊使用行動支付筆數上升至 32%，首次超過了現金支付。

近年來隨著陸客出境旅遊人數年年增加，支付寶也積極於海外擴點，目前全球已有 40 多個國家和地區可以使用支付寶，颳起「不帶錢包」的出境旅遊熱潮。

以台灣市場來看，支付寶自 2015 年底起，開始登入台灣實體商家，目前已有數萬家台灣商家可以使用支付寶，包括全台四大超商、各大夜市、藥妝店、伴手禮店…… 等，去年光是中小型商戶的嫁接數量，成長就高達 53%。

雖然去年來台陸客數不如過往亮眼，但在台灣透過支付寶交易金額卻較前一年顯著成長了 68%，交易用戶數也呈現顯著成長、年增 5 成，顯示台灣支付寶交易去年仍高速成長。

據中國大陸行動支付龍頭支付寶統計，來台灣消費的支付寶會員，大多以支付寶第二等級的黃金會員（消費力粗估為 10 至 20 萬人民幣 / 年）為主，且年齡多落在 23 至 37 歲，可見對於消費力高的年輕族群，使用行動支付付款已成為最新趨勢。

去年台灣大選後，由台灣各地的陸客消費數字中也已可看出逐漸回暖的趨勢，支付寶的日均交易筆數成長了 17%，當中又以中南部城市的成長率最為明顯，光是高雄六合夜市及瑞豐夜市的交易筆數便成長了 162%。

面對即將來到的 2019 春節旅遊潮，在陸客來台數樂觀期待的情形下，支付寶也趁機推出許多行銷活動，預期可望刺激陸客消費。