搶攻VR商機 宏達電攜手法國Atlas V 推出VR動畫電影《Gloomy Eyes》

宏達電 HTC(2498)積極搶攻 VR 商機，宏達電今 (25) 日宣布與法國 VR 製作公司 Atlas V 合作，共同出品、聯合製作全息式 VR 動畫電影《Gloomy Eyes（暫名：咕魯米的眼睛）》。HTC 首次跨國合作挑戰 VR 動畫電影《Gloomy Eyes》，此系列共有三部曲，首部曲即一舉入圍歷史悠久的日舞影展 (Sundance Film Festival ) 新先鋒單元(New Frontier)，同時找來性感男神柯林法洛擔任配音，《Gloomy Eyes》將於美國時間 26 日日舞影展 VR 開幕日進行全球首映。VR 動畫電影《Gloomy Eyes》由 HTC 虛擬實境內容中心及法國著名動畫製作公司 Atlas V 共同製作、出品，合作夥伴包含美國第一家 360 影片與 VR 新聞的內容製作與發行公司 Ryot Studio、動畫公司 3dar、Arte 德法公共電視台、CNC、Unity、Rhones Alpes 等。HTC 虛擬實境內容中心副總經理暨《Gloomy Eyes》聯合製片人劉思銘表示，很高興與去年威尼斯影展最佳 VR 作品得主 Atlas V、及曾獲奧斯卡最佳紀錄短片入圍的 Ryot Studio 合作，很看好 VR 動畫未來的發展，因為動畫是跨足全球最佳的 VR 娛樂型式。此次的跨國合作 HTC 更是《Gloomy Eyes》VR 動畫電影亞洲區唯一的合作夥伴。



HTC 虛擬實境內容中心過去兩年發展 VR 多元內容製作外，也開創了 VR 商用劇院管理系統，此次合作除參與內容製作，《Gloomy Eyes》的全球播映將有助於 HTC VIVE 內容在歐美與亞洲市場的佈局。



《Gloomy Eyes》是一部運用遊戲引擎即時運算的 VR 動畫電影，搭配 HTC VIVE 6 自由度、全方位自由移動功能，觀影者可以在動畫中隨意走動，猶如漫遊在動畫的世界中。