華碩ROG產學合作 青年高中校內電競館啟用 首款智慧音箱在台上市

華碩 (2357) 深耕電競市場，旗下電競品牌 ROG 玩家共和國宣布旗下校園電競聯盟盟友 - 青年高中校內電競館正式啟用，並於近日簽訂產學合作。此外，華碩也宣布其首款智慧音箱「神隊友小布」正式在台上市。除具備「在地化」、「生活化」、「個性化」三大優勢，還與許多台灣內容商攜手合作，打造多元的資訊內容。



華碩指出，未來除透過 ROG 一系列精銳重裝提供電競產業專班學子們專業練習的優質環境，還會針對其學習需求、未來課程內容方向，進行電競賽事直播、轉播、導播、主持和活動規劃等專業力培訓與實習，盼從不同領域發掘更多電競人才，為整體產業奉獻心力。



華碩聯合產品處長陳怡君表示，ROG 目前已與全台 10 所高中職、大專院校攜手成立校園電競聯盟，其中青年高中為重要合作夥伴之一，雙方互動密切，台北國際電玩展中，其校內戰隊也會至現場進行表演賽。今年 ROG 亦將持續拓展更多校園合作，包括電競教室規劃設計、校園賽事活動贊助、舉辦校園講座、學生實習與 ROG 校園電競聯盟賽事等。