日盛金旗下日盛銀攜手台灣Pay 行動APP錢包支付功能上線

日盛金 (5820) 旗下日盛銀攜手台灣 Pay，推出行動 APP 錢包整合全方位支付功能，支援「主掃」、「被掃」兩種掃碼模式，透過 QR Code 迅速付款，滿足民眾行動支付所需。政府近年來為了積極提升台灣行動支付國人使用率，支付平台大行其道，目前國內四平台業者包括 Line Pay、街口支付、台灣 Pay、Pi 錢包等四家，目前台灣 Pay 商家數已達 5 萬家。



日盛銀積極轉型走向數位化，接連推出數位帳戶、行動支付及無卡提款等服務，此次結合台灣 Pay，推出行動 APP 使用者介面，強化直覺式設計為出發點，希望讓使用流程更加容易上手，建立客戶品牌黏著度，創造便利數位生活。



日盛銀營業據點有 44 個，去年自結稅後淨利 11.71 億元，每股盈餘 0.68 元，為中小型銀行，近年來傳統業務展開轉型，已將個人金融開戶、付款、換匯等業務放手機介面上，走向行動銀行發展。