日盛金日方大股東擬增持持股 招親態度轉變

日盛金 (5820) 旗下證券、銀行去年營運均達標，日盛金董事長黃錦瑭表示，日方大股東招親態度有所轉變，有意加碼持股，今年經濟不確定性升高，金融科技 (Fintech) 不斷地進步，證券、銀行業務要學習新智能。台股去年 10 月跌破萬點大關以來，證券承受自營部位減損，單月有虧損的壓力，日盛證去年稅後盈餘 14.48 億元，每股稅後盈餘 1.25 元，居券商第三名，僅次元大證 1.64 元、富邦證 1.26 元。



去年 12 月亦公告以每股 75.13 元向開發金 (2883) 旗下中華開發資本取得 1275 萬 5276 股證交所持股，累積持有股數 3467 萬 4575 股，持股比例 4.997%，黃錦瑭強調，除了證交所之外，亦投資集保結算所、期交所等證券周邊，擁有證交所一席監察人、期交所一席董事，上述機構挹注證券穩定的獲利來源。



日盛金於 2009 年股東結構改組，主要兩大股東為荷蘭商 SIPF B.V.、香港商 CAPITAL TARGET LIMITED，持股比重分別 35.48%、24.09%，兩者背後的股東為日本新生銀行集團、美國建高控股之建群公司 (Capital Target Limited)，合計兩者持股比重近 6 成。



長期以來，市場點名日本新生銀行集團有意出售金控持股退場，惟第二大股東建高擁有對外談判「優先准駁及承購權」，雙方對於售股未能取得共識，造成招親出嫁一直處在「傳聞」的階段；對於大股東出脫持股退場一事，黃錦瑭透露，日方態度有所轉變，甚至表達有意增加持股！



日盛銀營業據點有 44 個，去年自結稅後淨利 11.71 億元，每股盈餘 0.68 元，黃錦瑭說，銀行規模屬於中小型據點「在精不在多」，今年經濟面不確定性升高，各項業務發展之餘，必須留意風險控管，傳統業務展開轉型，已將個人金融開戶、付款、換匯等業務放手機介面上，走向行動銀行發展。