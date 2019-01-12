日盛金尾牙斥資千萬元 年終獎金優於去年 平均衝高到4.5個月

日盛金控 (5820-TW) 今 (12) 日於新北市五股工商展覽館及 1 月 26 日在彰化員林皇潮鼎宴分別舉辦北、中區尾牙，除了席開逾 330 桌，斥資千餘萬規劃藝人演出及現金摸彩等活動犒賞員工以外，針對員工最期待的年終獎金，董事長黃錦瑭表示，2018 年公司整體績效都有達標，年終獎金加上績效獎金會優於去年，平均將達 4.5 個月。

日盛金去 (2018) 年稅後純益 25.28 億元，年成長約 8%，每股稅後純益也達 0.71 元，黃錦瑭表示，2018 年金融市場波動大，日盛金控旗下子公司銀行、證券整體績效持續達標，為感謝全體員工的辛勞，尾牙就是要替員工創造福利，也想給員工更大驚喜，此次尾牙比去年提高好幾百萬元，總共挹注近 2000 萬元活動預算，獎金也提高，以高規格的水平來獎勵表現績優的員工，就是要讓員工吃得盡興，人人都有獎。

日盛金控今年摸彩活動中獎率創新高，搭配有獎徵答活動更送出多樣大獎，此外，日盛金控提供「尾牙參加獎」讓人人有獎，今天只要參加尾牙的員工，每人都可獲得一張客製化的「全家超商禮物卡」，價值 500 元。

而員工最期待的年終獎金，黃錦瑭表示，2018 年公司整體績效都有達標，年終獎金加上績效獎金優於去年，平均可達 4.5 個月。優於去年年終獎金加上績效獎金平均發放的 3.8-4 個月。

黃錦瑭表示，不只年終獎金好，為鼓勵員工生子，日盛金也在去年推動育兒津貼，提供有生子的員工育兒補助，每個月補助 3000 元，補助到 2 歲，不限子女數量，也不限員工年資。

此外，黃錦瑭表示，日盛金控相當重視公司治理及社會責任，並落實執行的成果，連續 4 年獲得公司治理評鑑排名前百分之 5 佳績，在 16 家金控中僅 3 家連續四年維持在前 5%，顯示日盛金控治理成效表現突出，獲得主管機關高度肯定。

展望 2019 年，黃錦瑭表示，期許 2019 年要更凝聚向心力共同努力，深耕核心業務與金融創新科技發展，同時強化風控與公司治理，提升管理效能。而今年景氣變數太大，但從目前各個子公司營運狀況來看都還不錯，只是變數較大，營運策略要更為審慎，但業務還是要繼續成長、預算也都有提高，但從風險角度會更謹慎。