筆電大廠上季業績出爐 廣達、和碩、仁寶寫下新高

筆電大廠 12 月業績全數出爐，龍頭廣達 (2382) 最為突出，第四季單月業績首度均逾千億元大關，單季營收一舉突破 3 千億元，達 3166.85 億元，季增 12.24%，年增 12.4%，再創歷史新高，推升全年營收達 10.3 兆元，年增率翻正達 0.65%。據了解，廣達上季業績突出，主要是因為替蘋果 (Apple) 出貨 Apple Watch 與 Macbook 筆電新機種效應，儘管蘋果近期下修財測，但廣達沒有 iPhone，使得業績表現相對穩健。



此外，英業達 (2356)12 月營收來到 470.22 億元，月增 15%，年增 5.8%，表現穩健，上季營收為 1340.9 億元，季減 4.95%，年增 1%，累計全年營收為 5068.73 億元，年增率為 8.4%。



緯創 (3231)12 月營收優於預期，為 864.34 億元，月增 12.23%，年增 4.78%，第四季營收為 2550.8 億元，季增率為 12%，年減 2.5%，累計全年營收為 8892.62 億元，較前一年成長 6.4%。



和碩 (4938)12 月營收 1057.5 億元，月減 39%，年增 18.6%，上季營收達 4660 億元，季增率逾 44%，年增率逾 23%，創下歷史新高；累計全年營收為 1.34 兆元，較前一年成長 12.3%。



仁寶 (2324) 上月營收為 857 億元，月減 10.2%，年增 14.6%，表現平穩。第四季營收為 2803 億元，季增 10.6%，年增 10%，創下歷史新高紀錄，全年營收 9676.8 億元，年增 9%。