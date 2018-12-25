山林水馬國128億元自來水管汰換統包案 最快明年Q1簽約

致力發展為「全方位環境工程公司」的業者山林水 (8473-TW)，在南向海外開發案推展順利，對於馬來西亞吉蘭丹州自來水管汰換統包第一階段工程達新台幣 128 億元，近日將由總經理吳人傑率團隊赴馬國進行議約，最快在明年第 1 季完成雙方簽約。

山林水日前和馬國吉蘭丹州水務公司（AKSB）簽署自來水管線汰換工程合作備忘錄（MOU），取得吉蘭丹州自來水管汰換統包工程議約權，此一水管系統工程的首期工程款達 128 億元，全案總金額將上看馬幣 35 億令吉 (約新台幣 264 億元)。而山林水成為馬國吉蘭丹州水務公司的優先統包工程承攬商。

馬國吉蘭丹州自來水管汰換統包工程第一階段工程內容，包括將先行汰換 2900 公里管線，以馬國吉蘭丹州境內管線總長度 6347 公里計算，推估全案總金額將超過馬幣 35 億令吉（約新台幣 264 億元）。

馬國吉蘭丹州 AKSB 簽署自來水管線汰換工程，山林水視為取得進軍東南亞的第一張門票，山林水也將因此工程成為指標型業者，未來更可複製此經驗至馬來西亞各州，並可望持續開拓東南亞其他國家市場，可視為山林水在台灣、中國大陸市場之外的另一營運動能。

與山林水在本次馬來西亞的合作公司 AKSB，為馬來西亞吉蘭丹州唯一的水處理運營商，負責全州供水運作，由於吉蘭丹州水管平均年齡已達 35 年，以致非用水損失高達 48%，且造成該州非財政收入的水供應比例高、水質較差，加上近年來新居民持續增加，使得汰換管線的需求增加。

山林水第 3 季稅後純益 9546 萬元，季增 13.69%，年增 13.75%，每股純益為 0.72 元；累計前 3 季稅後純益為 2.87 億元，年減 7.29%，每股純益為 2.17 元。

山林水目前並朝循環經濟經營模式邁進，除水務工程，近年也跨足污泥回收再利用、土壤污染整治、有機事業廢棄物與生物質能發電市場，其中，山林水子公司禾山林的外埔綠能生態園區整建營運移轉（ROT）案，日前已完工並開始試營運，正式跨入生質能源市場。