歐股盤前─德拉吉釋鴿派言論 歐洲Stoxx 50期指漲逾0.5%

歐洲央行 (ECB) 維持三大利率不變，總裁德拉吉釋出鴿派言論；今 (25) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指漲逾 0.5%。

台北時間週五下午 3 點 22 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.54%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.27%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.74%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.48 %。

截至發稿，上證綜指上漲 0.39%，深證成指上漲 0.29%；南韓 Kospi 指數上漲 1.52%，日經 225 指數上漲 0.97%；台股收漲 92.49 點，至 9969.61 點。

雖然企業財報優於預期，但全球經濟前景和美中貿易爭端疑慮未除，週四美股漲跌互見。

昨日道瓊工業指數收跌 22.38 點 (0.09%)，至 24553.24 點；標普 500 指數收漲 3.63 點 (0.14%)，至 2642.33 點；那斯達克指數收漲 47.70 點 (0.68%)，至 7073.46 點；費城半導體指數收漲 5.7%，創近 1 個月最大單日漲幅。

中國國務院副總理劉鶴將於月底訪美，進行中美貿易磋商；但美國商務部長 Wilbur Ross 稱，距離兩國解決貿易爭端，「還有很長一段路要走」。

Ross 表示，美中雙方都想盡快結束貿易戰，但最終結果，仍取決於中國是否願意強化經濟改革，並進一步開放國內市場。

ECB 日前召開貨幣決策會議，維持三大基準利率不變，符合市場預期；ECB 總裁德拉吉表示，歐元區經濟風險趨於「下行」。

ECB 聲明指出，至少會維持當前利率水準，到 2019 年夏季，將確保歐元區核心通膨水平，在中期內接近但低於 2%。