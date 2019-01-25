OKUMA推工具機IoT套件 可安裝在其他業者的工具機

日刊工業新聞週五 (25 日) 報導，日本工具機大廠 OKUMA(6103-JP) 將針對中小型製造業者，於 2 月時推出一款售價不到 10 萬日圓的工具機 IoT 套件。這款簡易型的套件，可以安裝在沒有配置乙太網路功能的工具機上，也藉此讓機器的運作狀況「可視化」。這將使客戶所使用的舊型機具可連上網路，並掌握工廠整體的運作狀況。OKUMA 將年度銷售目標設定在 500 台。

OKUMA 在 2 月推出的簡易型 IoT 套件，名為「NET BOX suite-C Quick」。是該公司在 2017 年所推出的，智慧型工廠解決方案「Connect Plan」的選配套件。讓工廠裡的車床等工具機的運作狀況「可視化」，透過管理系統隨時掌握工廠狀況。

簡易型 IoT 套件「NET BOX suite-C Quick」收集工具機上信號燈的情報，在「Connect Plan」系統上即時顯示目前工具機是處於「運作中」或是「警報」等狀態。目前雖然已有可讓無乙太網路功能的工作機連網的機器，但在安裝上需要進行相關工程。而其他業者的工具機在安裝上難度較高，在實際上並無法進行連網。

OKUMA 的數值控制 (NC) 工具機在 2000 年代中期後，乙太網路就是機台的標準配備。此次推出這項 IoT 套件，也是為了讓仍在使用無連網功能工具機的客戶，可以更方便的使用「Connect Plan」系統。在工廠設備的管理上更有效率。

目前預計導入這項 IoT 套件的業者有，航空器零組件製造商的熱田起業。目前該公司擁有 5 台與「Connect Plan」系統連線的 OKUMA 生產工具機，還有一台「Makino Milling Machine」的工具機及其他車床設備。藉由 IoT 套件的導入，將大幅增加其他業者的舊款工具機在連網上的數量。

OKUMA(6103-JP) 今日在東京股市的表現，日本時間 12:54 時上漲 3.28% 股價 5670 日圓。