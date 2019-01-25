台股盤後－半導體股搶紅包 量能強強滾重返千億元 周線連3紅

美股費城半導體指數大漲 5.73%，激勵台股今 (25) 日跳空上漲，半導體族群勁揚，電子權值股、台塑四寶等也都強強滾，盤中最高來到 9980.08 點，不過愈近萬點上檔套牢賣壓也愈大，尾盤漲勢一度收斂，但終場仍大漲 92.49 點，收在 9969.61 點，周線連三紅，成交值擴增到 1117.04 億元，量能不但重返千億元，更創半個月以來新高量。

美晶片廠賽靈思、設備廠科林財報優預期，帶動費半指數大漲 5.73%，激勵台股半導體龍頭台積電表態，台積電收漲 1.57%，創波段新高，也領軍半導體族群強漲，包括辛耘漲停作收，華邦電飆 5%，聯詠、日月光投控、矽創大漲 3%，聯電、旺宏也漲逾 2%。另外，矽晶圓族群也表現強勁，如綠能、環球晶飆漲停，尚志漲 6%，嘉晶漲 3%。

台積電大漲除了帶動半導體族群，蘋概三王也都表現不俗，鴻海漲 1%，站穩 70 元以上，大立光則站穩 5 日線上，漲 0.4%、收在 3740 元。其餘權值股如台塑四寶也表現亮眼，台塑、台化都漲超過 2%。

此外，離岸風電躉購費率預定下周出爐，傳最新費率有望落在 5.45 元上下，讓風電族群出現轉機行情，上緯投控大漲 8.96%，永冠 - KY 也勁揚 4.99% 作收。

不過，日前強漲的生技醫療股漲多回檔，亞獅康 - KY、順藥跌超過 4%，浩鼎、基亞、訊聯等都跌逾 2%，葡萄王、麗豐 - KY、羅麗芬 - KY、康友 - KY、旭富等都跌超過 1%，表現疲弱。

整體來說，台股今天帶量衝關，有直逼萬點的氣勢，不過，上檔除了萬點整數關卡賣壓，還有去年 12 月 5 日跳空下跌缺口 10061 點下緣的壓力，層層套牢賣壓需靠攻擊量能才能消化，只是目前 5 日、10 日及 20 日等短天期均線呈多頭排列，並持續向上揚升，短線有利多方續攻，只要國際股市氣氛佳、且外資持續力挺，不排除指數封關前可以挑戰萬點大關甚至直逼半年線 10171 點。