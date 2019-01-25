【日盛投顧】盤後分析－價量齊揚 挑戰萬點



◆盤勢分析

1. 台股周五在台塑集團以及台積電等權值股走強下，指數再度轉強，終場指數上漲 92.49 點，以 9969.61 點作收，成交量為 1119.60 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

(1) 量能：價漲量增，但趨勢量能仍待補足，若能突破 1 月 9 日 1287 億元，則多方更為紮實。

(2) 均線：季線、月線、十日均線、五日均線全面低檔揚升，有利多方。

(3) 技術指標：日 KD80 以上交叉向上，維持短線強多格局。

3. 櫃買指數在權值股包括 3105 穩懋、6488 環球晶以及 5347 世界先進帶動下，指數站上半年線，並持續沿五日均線盤堅，低檔季線已經翻揚，中線多方強度增加，有利於挑戰前波 (2018 年 12 月 3 日)130.96 點高點。

4. 法人籌碼：三大法人合計 + 170.35 億元；外資 158.31 億元、投信 + 6.02 億元、自營商 + 6.02 億元 (不含避險)。

◆業績題材股再度轉強 高殖利率股表現亮眼

1. 電子類股:

(1) 矽晶圓: 6488 環球晶去年大賺 3 個股本，並預計配發 20 元以上現金股利，股價走強；5483 中美晶配息達 3 元以上，殖利率達 5% 以上，股價低檔止穩；3532 台勝科營收年增率連續 22 個月成長超過 10%，大尺寸晶圓需求旺，股價站上季線。

(2)IC 設計族群: 6643 M31 掛牌走勢強勁，帶動 IC 設計族群表現，2454 聯發科攻 5G，股價創反彈新高；2458 義隆電受惠於華為、微軟訂單，股價創波段新高；3530 晶相光在安控市場回溫，營收連續兩個月創歷史新高。

(3)PA:3105 穩懋在 5G 題材帶動元件需求，有助出貨回穩，股價持續沿五日均線走高；亦帶動 2455 全新、8086 宏捷科走強。

(4)PCB 族群: 6552 易華電受惠於中小尺寸面板 COF 需求上升，股價連續強漲；4909 新復興則受惠於 5G 需求，股價走強。

2. 非電子類股

(1) 風電族群: 由於目前風電產業需求好轉，費率有望調高，後續政策受市場期待，加上部分業者又有高股息殖利率，3708 上緯投控賣風場股權，每股貢獻度達 4.5 元，1589 永冠 - KY 買回庫藏股，股價盤中紛紛創波段新高。

(2) 塑化: 油價回穩，PX、PTA 彈升，帶動 1326 台化走強，1303 台塑、1303 南亞股價止穩。

(3) 汽車: 2207 和泰車 2018 年商用車銷售創新高，股價走強；8255 朋程青島廠量產，車電概念加持，股價創波段新高。

