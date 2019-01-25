【華冠投顧】盤中解析：費半強漲 台股準備攻萬點



企業財報推升美國指數大漲，也讓平淡 4 天的台股重新燃起攻擊火種，指數最高來到 9980 點準備上攻萬點，而且成交量一口氣放大 1100 億元之上，價量齊揚並扭轉 KD 昨日的死亡交叉。

費半強漲，台股跟風的自然也是半導體族群，上市指標股台積電 (2330) 大漲 4 元，上櫃指標股環球晶 (6488) 飆漲 8.5%。此外 DRAM 族群也在美光強彈帶動下漲勢凌厲，包括旺宏 (2337) 和華邦電 (2344) 都上漲逾 3%。

昨天強勁的風電族群漲跌互見，僅上緯投控 (3708) 和永冠 - KY(1589)續強。生技族群也一樣，昨天帶頭上攻浩鼎 (4174) 小跌 1.5%、亞獅康 - KY(6497)大跌 4%。完全符合我昨天說的，主力現在是看到哪裡有題材就往哪邊炒，所以漲勢的延續性很低，一日行情是常有的事。

值得留意的是，今年所有法人一致看好的 5G 族群在休息過後開始轉強，散熱模組指標股雙鴻 (3324) 守住月線轉強向上，網通設備指標股智易 (3596) 也是同樣的走勢。光纖股方面，上詮 (3363) 守住月線也同樣轉強向上，另外守穩月線的還有波若威 (3163)、光環(3234) 和聯光通(4903)，這些都是投資朋友可以持續留意的標的。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

