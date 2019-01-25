周五罕見放出千億量 惟萬點前近關情怯先觀察法人抱什麼股過年

距離台股封關加計今 (25) 日剩下 4 個交易日，但美股費城半導體指數昨 (24) 日罕見飆漲超過 5% 激勵下，台股盤中漲幅近 1%，最高一度來到 9980.08 點，大漲逾百點，預估成交值也放大至 1100 億元上，封關前多頭氣氛續強，然而多數早盤大漲股拉高後，又遭逢獲利了結的賣壓，萬點關卡近關情怯。

在費半拉抬下，半導體相關個股今日相當強勢，華邦電、中美晶和旺宏均漲超過 3%，台積電、世界和漢磊漲 1.5% 上下，而南亞科拉高後雖遭逢部分賣壓，也成功收復 60 元關卡。

儘管外資法人唱衰環球晶下半年和明年營運，環球晶對外釋疑，強調產能仍滿載，且 12 吋長約單沒有一張重新議價，激勵股價再度強漲，盤中漲逾 8%，帶動合晶、嘉晶均有 5% 上下漲勢。

近期穩懋股價也在打底後明顯轉強，隨著 5G 題材逐漸發酵，今日續漲超過 6%，砷化鎵族群聯袂漲，全新和宏捷科均漲逾 2%。

整體來看，大型電子股翻揚，且在周五罕見見到預估量能優於過去幾日，扭轉了過去近期量縮僅見中小型股各自表現的盤整格局。

法人指出，萬點關卡前還有待見大型權值股買盤進場，一舉放量突破，但目前看來，已相當有利整體多方人氣回籠，封關前若投資人想提早布局年後的行情，可留意人氣匯集和獲外資搶進的相關題材，有望成為引領萬點行情的新一波主攻部隊。