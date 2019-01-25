Pioneer被霸菱收購 預計3/27下市

日本生產汽車導航設備的電子大廠 Pioneer(6773-JP)，於今 (25) 日召開的臨時股東大會上，正式通過將公司賣給香港投資基金霸菱亞洲投資公司 (Baring Private Equity Asia；BPEA)一事。

股臨會決議指出，在今 (2019) 年 3 月時，Pioneer 將成為 BPEA 的完全子公司，預計於 3 月 27 日，從東京證券交易所下市。這家擁有 81 年歷史，曾在影音機器市場名噪一時的老廠牌，也將在霸菱資金挹注下，走上重建之路。

透過第三者配額增資方式，Pioneer 將對 BPEA 發行價值 520 億日圓的新股。Pioneer 從 BPEA 取得的 250 億日圓借款，也將以債權換股 (Debt-Equity Swap； DES) 方式來處理。而剩下的股票，BPEA 將以 1 股 66.1 日圓的價格，強制向股東們收購。

而今後 Pioneer 在日本國內外的員工將刪減 15%(約 3000 人)，並對該公司目前的據點進行統合及廢除。

Pioneer 在 1999 年推出的 50 吋電漿電視 PDP-502HD (圖：AFP)

Pioneer 在過去曾是高級揚聲器、雷射光碟 (Laser Disk；LD)，及大型電漿顯示器 (Plasma Display) 的知名大廠。但是在對手猛追下，公司的經營在 2000 年代後期愈顯艱困。在陸續退出重點事業及賣掉部分部門後，目前將資源集中在汽車導航等車載設備上，力圖再起。

然而，為了在汽車自動駕駛上作準備，龐大的開發費用也讓公司經營難以喘息，也逼得 Pioneer 在去 (2018) 年 12 月表示將把公司賣給 BPEA。

Pioneer(6773-JP) 今 (25) 日在東京股市的表現，上漲 3.13% 股價 66 日圓。