台船接獲磐石軍艦及海試一號合計約3.8億元維修大單

海軍及海巡署刻正推動造修合一政策，規劃所屬船艦於服勤時間返回建造母廠維修，除可提升修艦能量、品質及效率外，並可增進艦艇及系統裝備之可靠度與妥善率；為執行海軍磐石軍艦之維修工程，日前國防部透過策略性商維政策，與台船 (2208）簽署金額約 2.8 億元之「磐石軍艦五年開口合約」，為造修合一政策奠立了開創性的里程碑。海軍磐石軍艦是海軍最新型油彈補給艦，也是海軍目前噸位最大之軍艦，由台船負責細部設計與建造，於 2015 年 1 月完成交艦，同年 3 月正式成軍服役。



另行政院農業委員會水產試驗所擁有之「水試一號」試驗船為 1993 年建造完工，排水量 1,948 噸，由於服役歷史悠久，因而多項重大設備如輪機系統、發電設備、航海設備、甲板設備堪用狀態不佳，延壽工程之維修及更新範圍甚廣，工程難度甚高。在歷經幾次招標不成之情況下，台船公司基隆廠多次與各設備廠家協調，並簽訂技術支援服務聲明書，終於由台船順利獲得本項輪機監控系統汰換及延壽採購標案，合約金額約為 9,500 萬元，並預計於 2019 年 3 月初開工、9 月底前完工。



台船今年一開始，接獲磐石軍艦及海試一號合計約 3.8 億元之維修大單，高雄與基隆二個廠區全力衝刺維修業務，希望再創維修業務佳績，並具體落實「國艦國造、造修合一」政策。