日本第一生命 買下美國Great-West個人保險與年金事業

日本的大型壽險業者「第一生命持股」(8750-JP) 在 24 日 (週四) 時發表，將透過該公司在美國的子公司「Protective Life Corporation」，以約 12 億美元 (約 1300 億日圓、1 美元兌換 111 日圓計算) 買下科羅拉多州「Great-West Life & Annuity Insurance Company」的個人保險與年金事業。

第一生命持股在 2015 年 2 月，將美國「Protective」納入旗下之後，就積極在海外展開收購。這次買下在法人客戶方面具有強項的「Great-West」在個人保險及年金事業上的合約，也是為了強化該公司在美國的保險事業。

雙方於 2019 年 1 月 23 日簽下了收購契約，第一生命將承接 Great-West 約 24 萬件的已簽合約，預計在 2019 年 6 月左右完成收購手續。經由這次收購，預估將為第一生命在每年的純收益上帶來 50 – 100 億日圓的效果。

第一生命在 2015 年 2 月將 Protective 納入集團旗下後，陸續在 2015 年取得美國維吉尼亞州「Genworth Financial」的一部分保險事業、2016 年買下美國佛羅里達州的「United States Warranty Corp.」、2018 年以約 12 億美元買下美國麻薩諸塞州「Liberty Life Assurance Company of Boston」的個人保險及年金事業上的合約。

由於日本人口不斷減少，各家壽險公司與產險公司都陸續在海外進行投資與事業併購，預測業界未來在這方面的投資活動也將持續進行。

第一生命持股 (8750-JP) 今 (25) 日在東京股市表現，上漲 1.69% 股價 1772 日圓。