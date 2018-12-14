加拿大鵝中國內地首家店推遲開業

中加關係緊張已經威脅到奢侈羽絨服品牌加拿大鵝在全球第二大經濟體的擴張計劃。周五加拿大鵝官方微博稱，原定於周六 12 月 15 日開業的北京三里屯旗艦店，因施工的緣故會推遲開業時間。

周五晚些時候，總部位於多倫多奢侈品大衣製造商在其官方微博上表示，「由於施工原因」，將推遲原定於周六在北京時髦的三里屯區的開店」。公司沒有給出開店的具體日期。此前，受中加關繫緊張影響，新浪微博上的社交媒體用戶威脅要抗議門店開放。許多加拿大品牌因沒有被識別出來自加拿大而尚未受到影響，但公司則無法隱藏身份。

北京店是加拿大鵝中國內地首店，大中華第二店，其香港店此前已經在 IFC 開業。

對於公司來說，現在的時機不能更糟，公司上個月剛剛啟動引入矚目的進入大中華區的計劃，押注中國不斷壯大的中產階級對其產品的需求。此前今年 6 月，加拿大公司宣布聯手香港 ImagineX 俊思集團開拓大中華區市場。

在第二季財報中，加拿大鵝 CEO Dani Reiss 指出，進入中國市場前加拿大鵝的品牌知名度和需求已經很高，管理層現在對於天貓旗艦店和香港首店的表現以及集團在該市場取得的進展「非常開心」。

目前，加拿大鵝已經在上海建立地區總部，並進駐天貓的 Luxury Pavilion 奢侈品頻道開設官方旗艦店。

市場分析稱，相較於此前義大利奢侈品牌 Dolce & Gabbna 事件，大鵝面臨的風險更高。如果中加關繫緊張加劇，加拿大鵝的天貓店關閉亦有可能，公司目前還深陷環保阻止的抗議之中。

自中加關繫緊張以來，公司股價已經下跌 20%。

本月初，針對市場和投資者一直擔心的產品單一問題，加拿大公司更是斥資 3250 萬加元，約合 2,480 萬美元收購功能性冬季靴類製造商 Baffin Inc.，在確保這個 40 年前始創於加拿大安大略省的專業品牌保持獨立營運的同時，加拿大鵝表示將利用標的的製鞋能力為集團建立鞋履業務。

自 2017 年 3 月中旬以 12.78 美元的 IPO 價格登陸美股後，除上財年第三季因未發布 2018 財年第四季指引後暴跌以外，加拿大公司的財報基本均能引發股價暴漲。雖然經歷最近的暴跌，但公司今年依然暴漲 70%。