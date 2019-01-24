〈金管會新春展望〉顧立雄：今年預估不會比去年好 但逆風不代表沒有機會

整體金融業 (銀行、保險、證券) 去 (2018) 年合計稅前盈餘 5233 億元，年減近 3%，展望今年，金管會主委顧立雄今 (24) 日於新春記者會表示，「今年預估不會比去年好」，金融市場無論是順風或逆風都有風險，但逆風不代表沒有機會。

銀行業去年稅前盈餘達 3777 億元，年增 7.12%，不但超越 2017 年全年獲利，且連續 5 年都賺超過 3000 億元，續創歷史新高。不過，證券業因台股股災及量能減少，所以衝擊券商承銷與自營業務，稅前獲利 465 億元，年減 15.76%；保險業稅前獲利僅 991 億元，年減達 24.4%，創近 5 年低點。

對此，顧立雄表示，去年金融業整體經營狀況看起來還不錯，但今年會如何沒有人知道，「今年預估不會比去年好」，金融市場無論是順風或逆風都有風險，不論是順風或逆風都要小心，順風不要一直向前衝，逆風也不代表沒有機會。

顧立雄表示，去年對金融業的三個期許是公司治理、金融創新，和消費者保護；今年金管會則規畫推動 10 項工作重點包括：一、擴大金融科技應用，提升金融服務便利性。二、運用多元金融商品，協助產業及民眾創造財富。三、調適監理規範，支持金融業拓展業務。四、持續落實公司治理推動。五、差異化監理，確保金融穩定。六、強化民眾權益保護、滿足民眾需求。七、提升資本市場國際化。八、強化以風險為導向的金融業洗錢防制工作。九、推動國際會議與國際交流活動。十、持續推動保險法、電子支付、證交法、證券投資人及期貨交易人保護法等重要法令修法。

其中，金融科技部分，金管會目標每年受理 10 件金融科技創新實驗申請，並預計 6 月核准 2 家純網銀設立。同時，研議證券型代幣（ICO）募集發行規範，也就是虛擬貨幣 ICO 的納管將於 6 月底前研議相關管理機制，以利業者遵循。此外，還將推動自動化投資顧問業務、建置保險聯合資訊中心等。