〈金管會新春展望〉全體國銀去年獲利3777億元 續創新高 顧立雄盼銀行加薪

金管會今 (24) 日舉行新春記者會，據金管會統計，整體金融業 (銀行、保險、證券) 去 (2018) 年合計稅前盈餘 5233 億元，儘管銀行業獲利達 3777 億元，續創歷史新高，但是保險業獲利年衰退超過 24%，使得整體金融業去年獲利年減近 3%。主委顧立雄表示，銀行獲利續創歷史新高，而公股行庫已經提出加薪，希望民營銀行有獲利也能回饋員工，為員工加薪。

截至去年底，我國銀行業總資產合計為 62 兆 1057 億元，淨值為 4 兆 1232 億元，均為歷年新高，去年全年稅前盈餘為 3777 億元，年增 7.12%，不但超越 2017 年全年獲利，且連續 5 年都賺超過 3000 億元，續創歷史新高。

全體國銀資產報酬率 (ROA) 及淨值報酬率 (ROE) 分別為 0.7%、9.31%；截至去年 9 月底，平均資本適足率為 13.8%。

保險業的去年略顯艱辛，去年保費收入為 3 兆 4612 億元，較前一年略減 1158 億元或 3%，主因是近期傳統型壽險商品銷售力道減緩。

同時，保險業去年面臨全球股災、美元升息、避險成本增加等影響，去年稅前盈餘為 991 億元，年減 320 億元或 24.4%。

而證券期貨與投信業者部分，自 2008 年金融海嘯後，券商稅前盈餘皆維持在 200 億元以上，去年為 332.97 億元，年減 109.89 億元、減幅達 24.8%。

主要是台股去年全年下跌 915.45 點，而 2017 年台股上漲 1389.36 點，使證券商自營及承銷業務收益下降所致。

自金融海嘯後，投信業稅前盈餘皆維持在 54.39 億元以上，獲利相當穩健，去年自結稅前盈餘達 82.98 億元，年增 7.45 億元。期貨商去年稅前盈餘達 48.74 億元，年增 9.32 億元，主要是經紀交易量增加及自營業務操作佳所致。