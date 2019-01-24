開發金旗下凱基銀數位信貸、信用卡數位辦API開放FinTech業者串接

開發金 (2883) 旗下凱基銀開放「數位信貸」與「信用卡數位辦」的應用程式界面 (Application Programming Interface，簡稱 API)，可提供金融創新科技業者串接，即使非凱基銀客戶亦能使用線上申辦數位信貸與信用卡的便利，首波將結盟全國最大信貸比較網 Alphaloan、及擁有百萬下載次數記帳應用程式 CWMoney，共同搶攻台灣消費者場景金融市場。 歐盟法令包括歐盟支付服務指令第 2 版(PSD2)、通用資料保護規則(GDPR) 的頒布，銀行開放 API 及提倡客戶擁有資料可攜權，在歐美蔚為風潮，凱基銀 2017 年領先台灣金融同業，率先推出「KGI inside」開放 API，並於 2017 年底推出生活繳費 API，至今短短一年已獲得包括通訊軟體 LINE 在內的九家 FinTech 業者介接。



凱基銀表示，即日起將「數位信貸」、「信用卡數位辦」API 開放給 Fintech 業者進行串接，有別於其他銀行僅將現行服務既有網銀客戶或中小企業客戶 API 釋出之作法，「KGI inside」不限定銀行既有客戶才能使用，且在設計 API 前先優化現行流程，企圖打造符合 Fintech 業者所創造的數位生活場景下最佳消費者體驗。



凱基銀首波結盟擁有超過 10 萬會員數的全國最大信貸比較網 Alphaloan，以及擁有百萬下載次數的記帳應用程式 CWMoney，兩家 FinTech 業者的會員可直接在使用會員服務介面上，立即線上申辦信貸、信用卡，不需額外下載或連回到銀行的 APP 與官方網站。



去年 5 月起「數位信貸」、「信用卡數位辦」API 率先開放予凱基銀既有客戶使用，線上申請信貸服務的新撥放款金額，較去年同期成長超過 16 倍，意味透過數位流程提升消費者體驗所帶來豐沛的業務動能。