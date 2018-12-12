開發金贊助2019「台灣國際藝術節」 藝術教育遍地開花

開發金控 (2883-TW) 宣布贊助國家兩廳院 2019「台灣國際藝術節」(TIFA)，這是開發金連續二年贊助這項國際級的藝術饗宴，代表出席記者會之凱基證券董事長暨工銀文教基金會董事許道義表示，開發金長期投注資源培育國內藝文人才，再次贊助「台灣國際藝術節」的目的，是為了協助台灣表演藝術挹注活水能量，進而扶植具潛力團隊接軌國際。

「台灣國際藝術節」為亞洲地區最具知名度的藝術節，節目內容兼具藝術性與市場性， 2019 年「台灣國際藝術節」共計有來自 12 個國家的藝術家，帶來 19 檔演出，以及 17 檔各類推廣活動，是台灣最受藝術界矚目的年度盛事。

許道義分享自己受藝術感動的經驗，他說，今年春天，當全世界掀起向「德國現代舞第一夫人」碧娜 ‧ 鮑許（Pina Bausch）致敬的熱潮，中華開發金控是台灣第一個響應的企業，30 位開發金員工於金控總部翩然舞動碧娜 ‧ 鮑許四季舞經典舞作，他看到影片中熟悉的同仁在熟悉的辦公室跳舞，一切看起來就是那麼地自然、親切。他發現「藝術」不是遙不可及，而是可以輕易地在每個人周遭發生，讓人看見、接觸與感動。

許道義也指出，開發金控長期投注資源培育國內藝文人才，經營理念與國家兩廳院今年新定義 2019 年 TIFA 為天賦 (talent)、啟發 (inspiration)、未來 (foresight) 以及驚艷 (amazing) 之四大主題不謀而合。許道義說：「開發金贊助各類藝術人才培育專案，就是要讓藝術教育遍地開花，讓創意內容得到啟發」。

開發金近年透過「中華開發工銀文教基金會」以「藝文人才培育」及「藝術與文創開發」為企業回饋社會公益政策主軸，以「我們班的小飛象」與「技藝職能獎學金」協助具備技藝方面潛力的學子踏實築夢；「藝術與文創開發」則為贊助國內外藝術、文創展演活動，提升台灣藝術環境，並為台灣愛好藝術表演的觀眾帶來新的視野。

