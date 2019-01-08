台媒：蘋果削減iPhone XR訂單 供應商面臨史上最冷淡季

iPhone XR 的銷量不及預期，蘋果大幅削減訂單，令一眾供應商苦不堪言。

台灣《經濟日報》報導稱，業界盛傳蘋果將削減 iPhone XR 訂單，主要砍掉原定於去年第四季遞延至今年第一季的訂單。包括和碩、GIS、TPK、可成等的供應鏈公司將在傳統的年初淡季，迎來最慘澹表現。

供貨廠商對於蘋果訂單遞延、彌補淡季空白的期望由此落空。和碩是 iPhone XR 最主要的組裝廠商，供貨占比約七成，因此受到的拖累也最為明顯；「觸控雙雄」GIS 和 TPK 在去年三款 iPhone 中只拿到 iPhone XR 的訂單，負面影響也不小。

該報還提到，iPhone XR 去年 10 月起才開始量產，但 11 月訂單量就開始下滑，和碩僅僅享受了一個月的量產紅利。

圖片來源：視覺中國

蘋果在去年 9 月推出 iPhone XR，相比於定價 999 美元起的 iPhone XS 和 1099 美元起的 iPhone XS Max，iPhone XR 定價在 749 美元起，是三款新品中最便宜的一款。10 月 27 日，蘋果 CEO 庫克還專門發了一條微博，稱「很開心 iPhone XR 在中國大受歡迎」，對這款手機在中國區的銷售寄予厚望。

瑞銀分析師 Tim Arcuri 預計，去年 10 月，蘋果量產的手機新品中有 45% 都是 iPhone XR。

不過 iPhone XR 遠沒有取得預想中的成功。市場調查公司 ounterpoint 提到，同為最暢銷手機產品，2017 年 11 月，當時高端線的 iPhone X，銷量要比 2018 年 11 平價線的 iPhone XR，高出將近 50%。

11 月，2018 年 iPhone 的整體銷量要比去年低了 20%。

來源：Counterpoint

庫克把這歸因於宏觀經濟的疲弱。他在 1 月 2 日發布致投資者信，指大中華地區和其他新興市場需求疲弱，「中國的經濟環境已經受到與美國貿易緊張局勢升級的進一步影響。外部不確定性增加對金融市場產生影響似乎也傳導到了消費者」，令 iPhone 營收低於預期。

蘋果股價聞訊大跌近 9%。分析師紛紛調降蘋果業績預期，一眾供應商股價也跟隨走低。

不過宏觀因素明顯並不是 iPhone XR 遭遇滑鐵盧的唯一原因。華爾街日報提到，iPhone XR 在中國區 6499 元的定價還是太貴，而面部識別、雙 sim 卡等性能，也早已出現在了價格更加低廉的其他品牌手機中。

「他們生產了太多 iPhone XR，但人們並不買賬，中國區尤其如此。」瑞銀分析師 Tim Arcuri 稱。