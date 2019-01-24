矽力(6415)、台半(5425)、寶齡富錦(1760)、世紀鋼(9958)、美時(1795)

矽力 - KY(6415)：為電源管理晶片供應商，應用層面包括筆電、智慧照明、電視、SSD 等，積極調整產品出貨比重，拉高 SSD 及高階 IoT 產品，提升公司整體營收。延續昨日攻勢，今日股價挑戰半年線，突破 500 元大關，惟遭逢均線下彎壓力而拉回。

台半 (5425)：致力於發展毛利較高之車用及工控產品，目前整流器及保護元件產品皆已取得車規認證，並打入多家 tier 1 供應鏈，未來車用及工控營收成長 5 成邁進。股價築底後，今日股價跳空開高，收復半年線並創下波段新高 58.3 元。



寶齡富錦 (1760)：授權夥伴 Keryx 與 Akebia 合併有利拿百磷銷售，中國隨進度也有機會認列權利金，加上醫美持續擴大中國、台灣市場，整體營運樂觀可期。股價創高拉回整理後，今日股價跳空開高，創下波段新高 103.5 元，下檔以今日長紅底部為支撐，未來有機會續創新高。



世紀鋼 (9958)：沃旭能源目前尚未與世紀集團簽署離岸風場水下基礎製造合約，此事影響不大。現階段已與 CIP(哥根哈根基礎建設基金) 及 wpd(達德能源)簽署風場水下基礎製造合約。股價回測大量支撐區間後，形成盤整格局。今日股價延續日前攻勢，創下今年波段新高 63.1 元，下檔以 60 元為防守關卡，上檔落在技線與年線的死亡交叉。



美時 (1795)：掌握全球學名藥需求中重要的抗癌藥產品及研發案，而透過艾威群跨區域的銷售實力，未來將有更多大藥上市。股價呈現高檔盤整格局，整理區間逐漸收斂且法人持股水位漸增，今日股價跳空開高，接近 80 元整數關卡，若能成功突破區間頂部 80 元，將有機會挑戰前高 83.8 元的中期目標。