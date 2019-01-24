習近平拍板定案 科創板並行註冊制準備上路

中國國家主席習近平於 1 月 23 日下午召開的中央全面深化改革委員會會議中，宣布通過上海證交所設立科創板，並試點註冊制的實施方案。而科創板未來將以科技創新型企業為主，且試點註冊制，此將讓這些創新企業 IPO 更為容易，只要在註冊文件上的審查即可上市。

在「註冊制」制度下，主管機關只對註冊文件進行「形式上的審查」，而目前中國主板市場施行的是採取「實質審核」的核准制，可以看出上市容易度的差別。不過在科創板上市公司的訊息和財務資訊同樣比照一般上市公司要透明公開。

由於科創板在深改會議上率先審議通過，顯示出科創板的決策層次及優先等級具有高度地位，業內預期科創板將不同於創業板、新三板等的程序，預計推出的進度會加速。

只要主業涉及國家戰略、掌握核心技術、市場認可度高、屬互聯網、大數據、雲計算、AI、軟體和 IC、高階設備製造、生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業，且達到相當規模的創新企業都是符合創業板的上市範圍。

至於更詳細的科創板整體方案、實施意見可能近期會陸續公布。中金預估，2019 年上半年之前有機會出現第一批科創板上市公司，初步預估 2019 全年的科創板上市企業在 150 家左右，粗估募資規模人民幣 500 億～1000 億元之間。隨著中國資本市場更開放，未來科創板也有機會吸引更大型的海外中概股回中國上市。

圖: AFP

目前來看科創板與創業板相似度高，因此剛成立時，新上市的企業有機會享有高本益比，容易吸引資金進駐，同時也有機會產生比價效應。但在經歷過時間洗禮後，本益比回歸合理化，科創板對於整體市場影響力也會降低，對整體市場的影響力也會恢復穩定。

至於是否會分流 A 股資金，以過去創業板的經驗來看，將整體中國股市餅做大的機率較高，投資人可依造自身投資屬性將資金分配到不同主板，如上證綜指的金融或國企較受法人青睞，至於創業板或是中小企業板則較吸引散戶。

