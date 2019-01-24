櫃買中心通過雍智申請上櫃案及台新投信申請ETF指數資格

櫃買中心 23 日召開上櫃審議委員會，通過雍智科技 (6683) 申請上櫃案，也召開上櫃指數股票型基金 (ETF) 標的指數資格認可審查會議，審查通過台新投信申請「彭博巴克萊中國政策金融債 5 年期以上 150 億指數」及「彭博巴克萊美元銀行債 15 年期以上指數」之指數資格。雍智科技主要從事半導體測試載板之研發、製造及銷售，申請時資本額 2.46 億元，董事長為李職民，推薦證券商係凱基證券及宏遠證券。106 年合併營收為 5.54 億元，稅後淨利 1.01 億元，每股盈餘為 4.21 元。107 年前三季之合併營收為 4.86 億元，稅後淨利 1.11 億元，每股盈餘為 4.43 元。



櫃買中心 23 日也召開上櫃指數股票型基金 (ETF) 標的指數資格認可審查會議，審查通過台新投信申請以彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited) 編製「彭博巴克萊中國政策金融債 5 年期以上 150 億指數」及「彭博巴克萊美元銀行債 15 年期以上指數」之指數資格。



櫃買中心表示，該等指數係分別衡量人民幣計價 5 年期以上中國政策金融債券市場，以及美元計價 15 年期以上投資級金融債券市場之績效表現，目前該等指數分別由 58 檔及 63 檔成分債券所組成，加權平均剩餘年期分別為 8.57 年及 22.96 年。

