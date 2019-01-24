

◆盤勢分析

1. 寶僑與聯合技術財報亮眼表現，激勵股價飆高，消弭能源類股跌勢，高通空軍來襲，拖累費半指數收跌。週三美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.62 至 0.70％，美股四大指數短期高檔整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為季線附近，壓力為 10,000 點至 10,100 點。

(3) 技術指標：KD 開口高檔向下，9 日 K 值位處超買區，短線提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線附近，壓力為半年線附近，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值位處超買區，短線提防拉回。近期法人著墨較深的個股包括半導體、IC 設計及車用等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 10 日線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、車用、自行車等。

5. 經濟部統計處 23 日公布 2018 年 12 月工業生產指數 110.31、製造業生產指數為 111.42，分別年減 1.22％、1.45％，扣除春節因素，終結連 30、29 個月以來的正成長。經濟部解釋，由於全球經濟成長走緩，及基期較高，所以 12 月終止連紅態勢。展望今年第一季，統計處認為，在國際局勢不明、終端電子消費需求走緩下，恐怕仍顯疲弱，預估製造業生產指數將年減 2.5％至 4％。2018 年的高基期將是經濟成長的挑戰。

6. 金屬機殼廠鎧勝 - KY（5264）公布去年度自結損益，全年每股稅後淨損 4.13 元。不過去年第四季在美系客戶筆電、平板出貨拉升之下，單季轉虧為盈，每股稅後純益 1.15 元，然受到去年前三季赤字幅度過大衝擊，全年難以力挽狂瀾，繳出掛牌以來首次年度虧損的成績單。APPLE 訂單多寡將攸關鎧勝 2019 年能否轉虧為盈。

7.IC 設計服務廠創意（3443）受惠於母公司台積電矽智財（IP）奧援，2019 年將可望接獲 7 + 奈米製程的委託設計（NRE）訂單，且 7 奈米製程也可望受惠客戶轉量產挹注業績成長，大搶先進製程商機。法人看好，創意 2019 年業績將可望維持成長，帶動營收再拚新高。M31 掛牌將有助 IP 同業比價效應。

8.5G 商轉倒數計時，相關網路設備基礎建設帶動 PCB 高層板及 ABF 載板需求提升，現階段 ABF 載板市場更出現供不應求盛況，欣興（3037）、南電（8046）積極擴產搶商機，法人看好南電擴產效益將在本季率先浮現，受惠大。ABF 載板 2019 年供需仍相對吃緊。

