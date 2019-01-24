美股盤中─企業財報利多 道瓊一度上漲逾290點

美國股市週三上漲，道瓊一度上漲逾 290 點。IBM，聯合科技與寶僑公司公布獲利強勁，提供了股市利多。

台北時間 00:15

道瓊工業平均指數上漲 124.83 點或 0.51% 至 24529.31。

Nasdaq 指數上漲 9.44 點或 0.13% 至 7029.79。

S&P 500 指數上漲 3.93 點或 0.14% 至 2636.83。

道瓊成份股聯合科技與寶僑股價分別上漲 4.8% 與 5.1%，該二公司公布獲利優於預期。IBM 股價大漲 8.2%，利多亦來自財報。

分析師說，有關數據，影響最大的還是獲利。科技股將決定股市走勢，該股的獲利率最高。一旦科技股獲利率轉差，將為股市帶來壓力。

目前為止，S&P 500 企業中，逾 14% 已公布第四季財報，其中 72.9% 獲利優於預期，但僅 58.7% 營收優於預期。

整體而言，已公布財報的企業，獲利成長 13.2%，小幅高於預期，但却是自 2017 年第四季以來，獲利成長最慢速度。

週二，美國股市大幅下跌。道瓊結束了連續四天的漲勢，收低逾 300 點。全球經濟成長的擔憂，壓低了股市氣氛。

本週稍早，國際貨幣基金 (IMF) 調降全球成長預估，預期 2019 年全球經濟成長率為 3.5%，明年成長 3.6%。10 月，IMF 已調降了經濟成長預測，但問題仍在，像英國脫歐即具有不確定性。中國經濟數據疲弱，亦增加了股市壓力。

投資人持續注意中美貿易協商。

白宮經濟顧問 Kudlow 週二告訴 CNBC，除了中國副總理劉鶴來訪外，並沒有其他的會議安排。