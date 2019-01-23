〈搜房網CEO辭任〉Fang Holdings管理層調整 市場解讀可能引進戰略合作夥伴 點四大方向

中國房市網路媒體搜房網 (或稱房天下)(SFUN-US) 週一 (21) 日宣布，搜房網董事長、CEO 莫天全將辭去 CEO 之職，只擔任公司董事長，新任 CEO 由搜房網總裁劉堅接任。市場解讀，莫天全退居幕後，交出經營管理權，搜房網可能意在引進戰略夥伴，其中潛在對象，法人點名四大方向，包含網路營運商、金融業、地產開發商、房仲等。

首先，中國網路營運商阿里巴巴、百度、騰訊等巨頭，目前只有騰訊透過入股 58 同城切入網路房屋交易平台，至於阿里巴巴及百度，目前著墨並不深。網路朝向多元化發展，加上阿里巴巴與百度財力，想要介入並不是難事。

其次為金融業。因金融業本身就有房屋與汽車這類借貸及保險業務，像中國平安保險就收購汽車之家，打造汽車服務的生態圈，因此這些金融業，若要針對房市服務有更進一步的發展，市場解讀網路房屋交易平台，也是可選擇的方向。

接著為地產開發商。許多地產開發商兼營物業管理，同時為了多角化經營，網路服務這塊是大勢所趨，也可讓地產商提供更完整的配套服務。

最後則是房仲，房仲本身主要經營在實體店面，像是中國房仲巨頭「鏈家」在中國有逾 5000 家門市，但相對網路交易平台則較薄弱，因此為補強網路方面的不足，入股網路房屋交易平台也是發展方向。

劉堅 2000 年 4 月加入搜房網，曾任搜房網多個業務部門的總裁，包括新房和金融服務等。2007 年劉堅則接任首席運營官一職，直到 2016 年 7 月，搜房宣布任命劉堅為總裁。

搜房網副首席財務官 (CFO) Zijin Li 被任命為代理 CFO，兼董事會秘書，取代雷華職務。雷華則擔任搜房網首席投資官。

Zijin Li 去年加入搜房網，之前曾在澳洲 Aofan International Group 工作 10 年，擔任財務管理職位，也曾在豐匯租賃有限公司財務部門擔任三年總經理職務。

同時，搜房網還宣布，公司目前正考慮將旗下 100% 持股的子公司中國指數研究院 (China Index Holdings) 分割出去。

目前採取的分割管道可能有三種，第一，將中國指數研究院的普通股分配給搜房網股東；第二，利用私下出售出的方式賣出中國指數研究院持股；第三，將中國指數研究院在美國，或包含中國交易所在內的其他全球證券交易所上市。

據了解，搜房網已經以 F-1 表格的形式向美國證券交易委員會 (SEC) 提交一份註冊草案，為 IPO 的可能性做準備，並由花旗、中金負責進行 roadshow。目前，可能發行的股票數量和融資金額尚未確定。

中國指數研究院在美國 IPO 的可能性預期將在 SEC 完成審查程序後才能明朗，同時還要取決於市場和其他條件，包括公司董事會的批准。因此 IPO 的時間，或是何時完成目前尚無法確定。