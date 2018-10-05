大陸藍天保衛戰重點區增加 有助亞泥價格支撐

中國大陸水泥價格在業者自律下，淡季不淡價格有撐，十一長假過後，進入第 4 季旺季，各地水泥價格漲勢再起，有助台灣西進水泥業者的營運表現，法人指出，大陸藍天保衛戰環保重點區域再增 11 省市，亞泥 (1102-TW) 主要產地江西、湖北、四川都包括在內，將有助價格支撐，看好亞泥中國的獲利挹注，今年獲利可望創下新高，明年穩定增長。

法人指出，亞泥主要生產地區江西、湖北與四川 7、8 月水泥平均價格與第 2 季持平，9 月需求逐漸恢復，部分區域率先提價，煤炭價格受發電需求帶動小幅增加，預估噸毛利與第 2 季持平。

法人認為，大陸水泥供給面持續緊縮，由於環保稽核政策延續，預計 2018-2020 年將淘汰 3.93 億噸熟料產能，約占總產能的 20％，可望淘汰成本較高及不達標的小廠與粉磨站，預計前十大水泥企業產能集中度超過 70%，大者恆大將對亞泥有利。

另外，藍天保衛戰環保重點區域又增加 11 省市，在原本京津冀及周邊地區的 2+26 城市基礎上再加入長江經濟帶，包含亞泥主要產地，將給予價格支撐。

法人看好亞泥中國獲利挹注，加上轉投資裕民 (2606-TW) 與遠東新 (1402-TW) 的貢獻，預估今年獲利可創下新高，明年穩定增長，毛利率與稅後純益都將較 2011 年產業高峰時優，淨值比有上調空間。

法人指出，大陸水泥在第 3 季下旬進入旺季，報價開始止跌回升，第 4 季進入最旺季，水泥價格將有機會進一步上漲，預計在十一長假過後將再出現新一波的漲勢，有助第 4 季業者的營運。