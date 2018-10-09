山水水泥擬復牌 亞泥轉投資效益可望顯現

2015 年 4 月 16 日停牌的山水水泥已宣布將恢復在香港聯交所買賣的復牌計畫，包括新董事會恢復對山東山水控制、配發及發行新股以達至最低 25% 公眾持股量的要求等。若山水能順利復牌，亞泥 (1102) 轉投資持有大陸山水水泥 25.09% 股權的轉投資效益，將可望顯現。據了解，山水提出復牌計畫，主要希望符合香港聯交所提出的，在 2018 年 10 月 31 日前，解決山水目前的債務及達到上市規則下所規定 25% 的最低公眾持股量的要求。



根據山水水泥規劃，由股東取得特別，配發及發行 9.74 億新股給不少於 6 名認購人，每股作價約 4.2 港元；同時將總值 9,300 萬可換股債券轉換新股，換股價為 6.29 港元；預計得款項現金淨額為 3.6 億港元，95% 將用作贖回 2020 年票據，其他用作償付欠付的債務及或營運資金。



受惠於水泥銷售價格回升，山水水泥去年營運由虧轉盈，2016 年每股虧損人民幣 0.22 元；2017 年營收人民幣 147.65 億元，年增 30.8%，毛利率由 2016 年的 21.9% 上升至 29.8%，每股盈餘人民幣 0.18 元。2016 年每股虧損 0.22 元。



而近期市場擔憂中國發改委調查建材價格走勢，不過法人認為，中國發改委未提及限價的可能性，隨著旺季到來，預估水泥價格將延續復甦格局，預估第四季報價有機會上揚，帶動亞泥第四季業績有機會向上。

