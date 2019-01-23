日央行維持寬鬆政策 美元直逼三週高點

日本央行維持寬鬆政策，風險偏好隨之提升、日圓走貶，今 (23) 日美元堅挺，於 3 週高點附近徘徊。

台北時間週三晚間 6 點 58 分，Investing.com 報價顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 上漲 0.02%，至 96.33。

在此同時，美元兌日圓上漲 0.25%，至 109.63。

日本央行今日宣布，維持政策利率於負 0.1% 不變，並再度調降通膨展望，2019 財政年度核心物價指數 (CPI) 預測值為 0.9%，低於先前預期(1.4%)。

歐洲央行 (ECB) 將於週四 (24 日) 召開會議，MUFG 分析師 Lee Hardman 在接受路透社採訪時表示，ECB 對於經濟成長前景，估將抱持審慎態度，有助支撐美元。

近期市場對英國脫歐、全球經濟成長趨緩，以及貿易戰等風險因素的擔憂情緒，持續影響貨幣市場。

上週於國會遭遇重大挫敗後，英國首相梅伊週一提出脫歐協議「B 計畫」，預計本月 29 日進行表決；但因該計畫與先前遭否決的版本太過雷同，引發外界批評。

國際貨幣基金組織 (IMF) 週一公布「世界經濟展望」報告，稱貿易戰、歐洲經濟疲軟，以及英國可能無協議脫歐等風險，導致經濟成長動能減弱，預估 2019、2020 年全球經濟成長率，分別為 3.5% 及 3.6%，較前次預測下修 0.2 和 0.1 個百分點。

這是 IMF 近 3 個月來第 2 度下修全球經濟成長，3.5% 也是 3 年來最低的數據。

另一方面，據傳原定本週登場的美中籌備性貿易會談，因雙方在智慧財產權問題上仍存有分歧，導致美方決定取消，但白宮隨即否認此事，稱從未安排此會議。