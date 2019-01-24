紐約匯市—風險胃口變差 美元持續下滑 英鎊突破1.30

週三 (23 日) 交易，美元仍承受壓力，早盤跨資產交易出現的風險胃口逐漸惡化。

金融市場前一日受中國經濟數據衝擊，因該數據顯示中國 2018 年經濟成長放緩至 28 年來最慢，以及媒體報導美方取消或拒絕了一場中美貿易的預備會議。然而，白宮經濟顧問 Larry Kudlow 否認此說。

在經過一輪強勁的財報振奮後，週三稍早交易，美股回彈，收復前一日多數跌幅，但盤中開始失守，交易持平至略微走低。

ICE 美元指數下降 0.2% 至 96.068，延續週二的小跌。美元主要競爭對手歐元走強，自 1.1362 美元上漲至 1.1393 美元。

風險貨幣 (如澳元) 上漲，守住週三漲幅但已自高點下滑。

經歷前一日的避險買盤推升後，週三日圓兌美元走跌。亞洲開盤前，日本央行宣布維持貨幣政策穩定、維持殖利率曲線受控和資產收購。

市場分析師 Edward Moya 指出，「一如其他央行，BOJ 也看到經濟更多下行空間，雖然 BOJ 上修 GDP 預期，但一路至 2020/2021 年的通膨預期均遭下修，沒任何樂觀跡象顯示通膨往他們目標的 2% 邁進。BOJ 已經沒有對抗通膨的工具，恐怕只能仰賴油價維持穩定。」

近時交易，美元兌日圓自週二的 109.37 日圓上升至 109.48 日圓。

英鎊週三再次奪下主要貨幣表現最棒的寶座，且自 11 月以來首次打破 1.30 美元關卡，自周二的 1.2955 美元上漲至 1.3069 美元。

雖然脫歐僵局仍持續，但下週英國國會將針對梅伊新提出的替代協議進行表決，市場盼望延長《里斯本條約》第 50 條，且無協議脫歐的可能性持續下降。

留歐派的前英國財政大臣 George Osborne 接受《BBC》訪談時表示，他認為延後脫歐是可能性最高的劇本。然而，脫歐派的現任英國貿易部長 Liam Fox 認為，延後脫歐恐怕比無協議脫歐更糟糕。