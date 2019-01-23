12月日本百貨業銷售額年減0.7% 連兩月下滑

日本百貨店協會 (JAPAN DEPARTMENT STORES ASSOCIATION) 今 (23) 日公布的數據顯示，2018 年 12 月，日本全國百貨公司的銷售額，年減 0.7%(連續兩個月減少)，金額約 6805 億日圓。化妝品、食品及服飾類，在銷售表現較為平穩。

免稅總銷售額上，2018 年 12 月年增 8.4% 為 302 億 2000 萬日圓。這是過去第 2 高的銷售額，也是連續 25 個月向上成長。在銷售總額當中，一般物品佔 168 億 7000 日圓，增加 0.9%；消耗品 (化妝品、食品) 佔了 133 億 5000 萬日圓，增加 19.6%。消費人數增加 10.9%，為 44 萬 6000 人，是自 2013 年 2 月以來連續 71 個月成長。以國別來看，前 5 名依序為中國、香港、韓國、台灣及新加坡。

日本百貨公司的購物人潮 (圖：AFP)

2018 年的免稅銷售額年增 26% 為 3396 億日圓，創下歷史新高，也是連續 2 年更新銷售紀錄。另外，由於中國在 2019 年開始實施新的「電子商務法」，中國觀光客為了避免回國時被課徵高額關稅，在 2015 年出現的「爆買」現象也不再出現。

而日本全國百貨公司在 2018 年全年的銷售金額為 5 兆 8870 億日圓，年減 0.8%。也是日本百貨業連續第 5 年的負成長。由於日本消費者縮緊荷包，還有網路購物的普及，日本百貨業整體在銷售表現上連續 3 年低於 6 兆日圓，而免稅品的佔比則是提高到 6%。2018 年由於颱風及地震等許多的自然災害，也對百貨業界的業績帶來了負面影響。