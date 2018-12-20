觀光人潮湧入韓國瑜就職典禮可期 韓流概念股逆勢漲

高雄市長韓國瑜就職典禮將在 25 日登場，警方估當日愛河周邊將湧進 3 萬人，觀光業景氣持續看旺，也激勵相關業者高野 (2736-TW) 今 (20) 日盤中一度漲停，華園 (2702-TW) 漲逾半根停板，而國賓漲逾 3%，五福 (2745-TW) 和寶得利 (5301-TW) 也有買盤進場漲逾 1%。

看準高雄觀光需求持續升溫，國內最大旅行社雄獅 (2731-TW) 最新宣布，將與高雄市政府積極合作，已規劃好高雄行程 4 大主題，未來也目標將高雄港打造成繼基隆港後的另一個重要郵輪母港。

除了國內外旅客前往高雄旅遊的意願升高，觀光局推出的宜花東高屏暖冬遊補助也有推波助瀾效果。雲朗觀光集團即指出，旗下翰品酒店高雄自「暖冬專案」實施以來兩個月內已獲得千筆訂房訂單，推升 12 月住房率已達 90% 以上。

另一方面，高雄福容大飯店指出，12 月住房率已達 85%，年增近 30%。

而高雄國賓承辦韓國瑜就職茶會，除了集結館內主廚團隊推出五星級的餐點款待 2000 名貴賓，也首次邀集 13 家高雄人知名小吃業者齊聚國賓，合力推廣高雄的美食文化。

伴手禮業者寶得利則表示，目前每月約 300 多團團客到訪，相較過去每月平均 2000 團明顯減少，不過近來國旅和陸客均有逐漸增加趨勢，且指定增加三山行程，樂觀看待明年平均每月可以大幅成長到 1000 團規模。