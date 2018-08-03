環宇-KY Q2獲利季增一成 加碼三安環宇股權搶進消費市場 明年效益顯

環宇 - KY(4991)今日線上法說會公布第二季財報，毛利率較前一季提升 4.3 個百分點，營業利益也季增 34%，雖所得稅率大增，獲利仍季增一成，EPS 達 1.16 元；累計上半年獲利年增加 17%，EPS 達 2.2 元。總經理安寶信表示，下半年自有產品 (KGD) 的營收占比會回升，但仍保守看全年營運，不過，為加速進入消費性市場，已將廈門三安環宇的股權由 49% 提升至 51%，希望年底就會有一點貢獻，明年進一步挹注營收、獲利。第二季合併營收 5.22 億元，年成長 9.1%，毛利率較前一季提升 4.3 個百分點至 49%，營業利益 1.2 億元，較上季大增 34%；因所得稅率由前一季的 5% 增加至 2 成多，壓抑獲利表現，稅後淨利 9248 萬元，較前一季成長一成，EPS 達 1.16 元，累計上半年合併營收 10.01 億元，年成長 15.1%，稅後淨利 1.76 億元，年增 17%，EPS 達 2.2 元。



從產品組合來看，第二季 KGD 的營收占比降至 56%，較前一季下滑 8 個百分比，安寶信表示，下半年 KGD 的營收會回升，回到正常水準，但對全年營運看法還是比較保守，目前 PON 市場大家都還在等，基礎建設也遇到同樣問題，在等 5G 發酵，唯一好消息是資料中心需求還是好，維持年初法說的基調。



展望未來，他認為，中興事件後，中國移動等營運商將偏向推動 10G PON，5G 方面會先走 Sub-6 GHz，結合 HBT 製程、高頻的 PHEMT，將是世界上最完整的平台，明年市場會慢慢啟動。他也強調，公司產品在四大應用都已經準備好了，資料中心 100G、200G 持續出貨，400G 預計年底小量量產。25G VCSEL 已在發展中，年底將推出 25G 的樣品，明年第二季進入量產。



至於與三安集成合資的廈門三安環宇的股權變動，環宇近期由 49% 提升至 51%，他解釋，過去在北美客戶行銷推動遇到一些困難，主要係這領域的客戶很保守，無法隨便更換供應商，為了加速進入消費市場，決定合資公司轉由環宇主導，把三安集成視為代工廠，未來雙方會加大合資公司規模及建構團隊，希望年底就會有一點貢獻，明年進一步挹注營收、獲利。