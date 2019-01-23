亞泥轉投資嘉惠電力 與臺銀等十家銀行簽訂105億元授貸合約

亞洲水泥 (1102) 轉投資嘉惠電力，二期天然氣發電機組擴建後，將成為台灣最大天然氣發電廠，商轉後預計每年發電量可逾 17 億度，供應超過 45 萬戶家庭用電。因應擴建資金需求，嘉惠電力 22 日與臺銀等十家銀行簽訂 105 億元 20 年期的天然氣發電聯合授信案合約。聯貸案之統籌主辦暨管理銀行為臺灣銀行，共同主辦銀行為彰化銀行、合作金庫、第一銀行及上海商銀，並邀集華南銀行、土地銀行、臺灣中小企業銀行、永豐銀行及玉山銀行等各行庫共同參與。



嘉惠電力原有一期裝置容量 67 萬瓩的天然氣發電機組，響應台灣發展綠能產業，再投入二期天然氣發電，新增裝置容量 51 萬瓩的天然氣發電機組，擴建完成後，嘉惠電力公司將成為台灣規模最大之天然氣發電廠，商轉後預計每年發電量可逾 17 億度，供應超過 45 萬戶家庭用電。



亞洲水泥於民國 88 年投入電廠事業，為嘉惠電力的主要股東，持股比率 60%。嘉惠電力自 92 年商轉以來，無任何重大工安事故，機組可用率每年均達 99% 以上，運轉效率良好，經營能力備受肯定。