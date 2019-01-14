〈2019電商趨勢〉電商環境不好 業者價格廝殺戰可望告一段落 各家將先穩獲利

富邦媒 (8454-TW) 董事長林啟峰今 (14) 日直言，今年電商環境「不會好」，主要是因外部變數相當多，目前看不到樂觀的理由，不過，除了整體市場因素，還可看到各大同業都有自身面臨的問題，預料整體產業將會減少價格廝殺，以穩住獲利。

林啟峰認為，大部分電商業者今年應不會再進行價格競爭戰，一方面是 C2C 還沒價格競爭前就不太容易賺錢，旗下有 C2C 平台的業者勢必會減少補貼和行銷預算來穩定營運狀況，另一方面則是，比較賺錢的 B2C 平台，獲利能力「其實也逐年下降」。

林啟峰進一步說明，知名外資電商業者在虧損狀態下，為取得新的資金挹注，預料其行銷會相對保守一點，並努力展現 turn around 的實力，使價格戰策略相對式微。

整體來看，林啟峰預料「今年同業之間都會比較保守，特別是虧損者積極收斂補貼和行銷費用，因此比起過去 2 年，價格競爭會相對小一點」。

但他也坦言，過去一年 3C 家電因積極與品牌商合作，大幅拉升銷售額，但實際上 3C 類的毛利率相對其他業種低，今年隨著 3C 家電可望持續成長，可能毛利率還會因此下滑。

所幸，富邦媒 70% 客群多是來自自有平台如 app，顧客黏著度高，相對不需要擴大行銷費用搶客，全年獲利表現仍可期待。