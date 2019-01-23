華固春節後推今年住宅首案「華固翡麗」 估總銷48億元

華固建設 (2548-TW) 2018 年並沒有完工銷售的建案入帳，以餘屋銷售為營收主力，去年營收 46.38 億元，年減 55.3%，華固確定將在春節後在北市推出石牌住宅案，預估總銷 48 億元，華固今 (23) 日就此建案完成簽約。

華固建設並預估，今年下半年將推出內湖潭美地段住宅案，預估總銷 62 億元，加上石牌的的建案，華固 2019 年住宅推案總銷金額達 110 億元。

華固建設預計 2019 年推出 2 個住宅個案，為春節後推出預售的石牌住宅案「華固翡麗」，基地面積為 830 坪，可銷售坪數為 5200 坪，預估總銷售金額為 48 億元；而另有內湖潭美段潭美國小旁住宅案將在今年第 3 季推案，基地面積 1654 坪，推案可銷售面積達 6900 坪，預估總銷金額為 62 億元，為目前華固建設手中儲備推案中量體最大的個案。

華固 2018 年並沒有新完工入帳的建案，以手中數起已完工建案待銷售為主力，去年營收 46.38 億元，年減 55.3%，前 3 季財報為營收 28.98 億元，稅後純益為 6.04 億元，每股純益為 2.17 元。

華固在 2019 年完工且確定入帳的金額，預估達 150 億元，將創華固成立 30 年以來新高，法人估計毛利率可望維持 26-28% 的水準。華固 2019 年可交屋入帳的全新建案，有總銷 80 億元的台北市敦化北路的「名鑄」豪宅、總銷 50 億元的八德路和建國北路口「樂慕」、總銷 42 億元的台北市承德路「華固新代田」，在既有的銷售 150 億元完工交屋入帳之下，可望創下華固合併營收歷史新高。