iPhone需求放緩 日媒：去年10月以來富士康已裁員5萬人

根據《日經新聞》報導，受 iPhone 需求放緩影響，自 2018 年 10 月以來，富士康組裝 iPhone 的工廠，累計裁員人數已達 5 萬。

報導引述知情人士說法，稱位於河南省鄭州市的富士康工廠，自去年 10 月以來，累計已裁撤約 5 萬名人力。

就往年經驗來看，8 月至隔年 1 月底這段時間，為因應 iPhone 生產淡季來臨，工廠會以「逐月續約」方式，決定是否留任約聘人員。

消息來源表示，這波人力裁撤幅度，未必較往年深，但時間點提早了，甚至有裝配線工人被告知，必須在年底前走人。

消息人士透露，除富士康外，一家位於深圳的 iPhone 零組件供應商，已要求 4000 名工人「延長休假」至 3 月。

知情人士說，該廠商近期將決定，是否於 3 月 1 日之後，進行裁員。

蘋果 (AAPL-US) 於本月初宣布下修財測，使外界對 iPhone 需求走軟的情況，更加擔憂。

蘋果原預估，會計年度第 1 季營收，會在 890 億至 930 億美元之間，但執行長庫克表示，首季營收估約 840 億美元，遠低於市場預期。

庫克在給投資人的信件中指出，雖然蘋果公司已預期，會在新興市場面臨挑戰，但經濟成長趨緩的程度，比想像中更大，「尤其是大中華區」