日經：中國資安問題 行政院將明列「陸企黑名單」

由於華為等中國科技大廠遭指控有嚴重資安漏洞，恐藉此竊取商業機密，行政院表示，正在編制一份詳細的中國科技公司黑名單，最快在今年 3 月底前完成。

據日經報導，台灣行政院資通安全處處長簡宏偉指出：「我們可能會在 3 月底前完成並公佈一份可能構成安全威脅的中國科技公司名單，並不時更新名單，讓所有政府部門、組織和政府控制的企業在購買新設備時都能更加明確。」

除了華為，中國電信設備製造商中興通訊和監控攝像機製造商杭州海康威視數位技術等皆可能入榜。政府機構和國有控股公司將被禁止使用名單中科技公司的設備。

隨著美國、澳洲、紐西蘭、日本、英國和法國等國家都明確表態將抵制或禁止使用華為等廠商的產品，台灣也將擴大對中國企業的打擊力度。由於中國武力統一台灣的立場不變，台灣面臨的風險可能更大。

簡宏偉表示，中國科技公司黑名單也將提供給民營公司，以供採購參考。 他也表示，資安處正在努力在於下週發布關於在政府機構使用電子設備的明確指導方針。此外，政府不會提供中國智慧手機給公務員，也會禁止公務員使用微信等通訊應用程式。

該規定也適用於台灣自來水公司、台灣電力公司等國有企業，以及國家醫療中心和研究機構。內閣將要求監管部門審查中華電信，華航和兆豐金控等國有控股企業的電子設備使用情況。

台灣自 2013 年以來便開始阻止無線通訊運營商和政府部門使用華為或中興通訊的設備，但這是首次提出一份清單，明確列出可能帶來安全風險的中國企業。

總統蔡英文在新年致辭中表示，政府將針對中國電子設備供應商的安全問題進行研討。她表示:「我們不能在通訊安全方面留下任何漏洞。為了解決引起國際關注的中國公司通訊安全爭議，我要求我們的國家監管機構優先考慮並澄清所有相關問題，以確保所有關鍵基礎設施的資訊和通訊安全。」