供應鏈由中國轉向東南亞 印尼官員：除此之外貿易戰都是負面打擊

印尼工業部長週二 (22 日) 表示，正在進行的美中貿易戰，的確給印尼帶來了新的轉機。但另一方面，由於貿易戰最終會損害全球經濟，這對所有的國家都不利。

在美中貿易緊張加劇之後，東南亞被視為目前受益最大的地區。為了避開美國對中國課徵的額外關稅，供應鏈正由「世界工廠」中國出走，加速轉移到越南、泰國及印尼等國。

目前在瑞士參加世界經濟論壇 (World Economic Forum) 的印尼工業部長 Airlangga Hartarto 表示，在印尼的確已有這種轉變，一些生產紡織品及鞋類的公司，正探索由中國遷往印尼的機會。

他還表示，雖然川普去年 3 月開始對鋼鐵和鋁進口徵收額外關稅，不過當前局勢演變，讓印尼輸往美國的鋼材更多。據該國貿易部的數據，印尼對美國的鋼鐵出口，在去年 1-11 月年增 87.7%，輸美總額則增加 3%。

但除了這些機會之外，Airlangga 認為，貿易戰最終的發展，對全球所有國家都不利。

實際上，由於中國是印尼最大的貿易夥伴，而貿易戰持續削弱中國經濟。印尼在對中國進口年増 28.5%，出口僅成長 15% 之下，全年對中國貿易逆差 208.5 億美元。其中，第 4 季的逆差就達 66.8 億美元，超過全年的 30%。

以整體對外來看，印尼全年貿易逆差為 85.7 億美元，這是自 1975 年以來新高。

印尼貿易帳 (近十年來表現) 圖片來源：tradingeconomics.com

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) 經濟部門主管 Yose Rizal Damuri 表示，印尼出口到中國的貨品中，有 10% 是中國生產輸出到美國的商品所需的原料，由於中國對美出口下降，也影響到印尼的出口，使經濟放緩的影響增加。