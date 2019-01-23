〈年節採買攻略〉年貨團購零嘴肉乾最夯 另出現二大銷售黑馬

近來消費者採買年貨氣氛熱絡，社群團購網 ihergo 愛合購統計站內銷售，列出最熱賣的過年 10 大團購零嘴，發現消費者最喜歡購買肉乾，前 10 大銷售排行中有 3 家肉乾店入榜；而創業家 (8477-TW) 旗下松果購物則發現，除了年節商品，家具擺設和旅遊相關商品也成為銷售新黑馬。

愛合購指出，目前站上團購零嘴以南門市場老店快車肉乾拿下冠軍，還有其他 2 家肉乾名店也入榜，顯示今年年假長達 9 天，零嘴、名產等商品需求量大，近 2 周站內的年節零嘴銷售量較平日大幅成長 4.7 倍。

其中，快車肉乾創下單周熱賣 9249 包的紀錄，第二名則是小琉球合家麻花捲，單周賣出 2729 包，第三名是新北市新店的皇龍 ait 牛軋糖，單周最高賣出 1953 包，而除了快車肉乾外，味味屋肉干、金門良金牧場的高粱牛肉乾分居熱銷第六、七名。

松果購物公關總監王佩琦進一步說明，世代轉變催生出全新年節商機，除了傳統年節商品買氣熱絡，可觀察到大掃除貼春聯已轉變為妝點居家、更替家居擺設，帶動節慶性的新年裝飾壁貼月銷量成長 6.6 倍。

另一方面，在長假效應下，松果購物旅遊相關商品 1 月銷量成長超過 50%，尤其 29 吋行李箱需求倍增。