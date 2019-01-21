〈年菜採購指南〉年節需求夯 PChome24h購物近2周業績年增5成

近來進入採買年貨旺季，據網家 (8044-TW) 旗下 PChome24h 購物統計，近 2 週整體「年節乾貨、食品禮盒」銷量年增 50%，又以年菜和生鮮食材銷量成長超過 1 倍買氣最熱，顯示消費者在電商平台上買年菜甚至是高檔生鮮食材，已逐漸形成新趨勢。

隨著各電商業者積極推廣生鮮網購，年菜銷售已成線上年貨大街的新戰場，PChome24h 購物強調，為了做出差異化，今年策略性引進海外嚴選生鮮食材。

就銷售趨勢觀察，有別於過往多傾向直接購買 8-12 道菜色的單店套餐組合，有更多消費者偏好選擇單道得獎年菜、名店招牌菜色做混合搭配，平均一次購買 3-5 道年菜，同時也會採買高檔海鮮和頂級肉品來加菜，採購金額多落在 3000-5000 元。

其中，以珍苑上品鮑參貝佛跳牆、南門市場逸湘齋油燜雙冬、老協珍佛跳牆＋櫻花蝦米糕＋無錫子排、亞都麗緻天香樓東坡肉＋醃篤鮮＋珍珠臘味飯、日本 A4 和牛和日本生食級干貝都相當受到消費者的青睞。

網家指出，「一站式跨名店採購」已成線上年貨大街的主流趨勢。

另一方面，網家分析今年消費者送禮趨勢，品牌口碑和討喜包裝仍是首要考量，如糖村牛軋糖、小潘鳳黃酥、香港曲奇四重奏、萬歲牌堅果、老協珍熬雞精和正官庄高麗蔘精等都是站上的人氣暢銷商品，預計買氣將持續至 2 月上旬，為整體業績再注入一波強勁動能。