3500塊的捲髮棒算什麼！戴森選定新加坡建廠造電動車了

起售價高達 499.99 美元（約合 3500 元人民幣）的戴森捲髮棒最近刷爆了女人們的朋友圈，將來，戴森的電動汽車也許會刷爆男人們的朋友圈。

英國高端家用電器製造商戴森（Dyson）周二發聲明稱，戴森已經選定新加坡作為其電動車的生產基地。這座兩層樓高的生產工廠將於 12 月開工建設，預計 2020 年完工，次年推出第一款成品。

（圖為戴森官方發布的新加坡生產工廠設計圖）

談及選擇新加坡的原因，戴森創始人、首席執行官 Jim Rowan 在當日發送給全體員工的郵件里表示，新加坡比較靠近汽車銷售高增長的市場，擁有廣泛的供應鏈和熟練的技工。

在他看來，上述這些都使得新加坡擁有獨特的優勢，儘管該地區無論是生產車還是購買車的成本都在世界上排名前列，但這並不是一個主要障礙，新加坡的技術專長仍令其擁有足夠的吸引力。

去年 9 月戴森宣布計劃投資 25 億英鎊進軍電動車市場。不過，當時他們打算在 2020 年前生產出首款電動車。而周二公布的計劃顯然意味著其電動車計劃略有推遲。

華爾街見聞去年分析過，戴森造電動車還是有點資本的，畢竟它在電池技術領域已沉浸將近 20 年。過去兩年成立了一支由 400 名工程師組成的電動車團隊，都是從寶馬、阿斯頓 · 馬丁（Aston Martin）和特斯拉等車企挖來的高級人才。

當時 James Dyson 表示，電動引擎已經準備好了，兩個不同的電池組也在研發之中。

但到目前為止，戴森都沒有明確給出關於電池的詳細資訊，並非說明他們的電動車將使用哪一類電池，也未透露電池的生產地點。

考慮到吸塵器、電風扇、電吹風這三大主打產品均定位高端市場，預計戴森電動車也將維持高端形象。同時，這也意味著特斯拉又多了一個競爭者。

特斯拉的新競爭者還包括蘋果公司。昨日全天候科技稱，蘋果電動車項目 Special Projects Group 已有 1200 名員工。其中，有 300 多人來自特斯拉，170 多人來自福特。

連特斯拉原高級副總裁 Doug Field 都似乎跳槽到了蘋果電動車項目，其在 LinkedIn 上的資訊已更新為蘋果 Special Projects Group 副總裁。

戴森從 2007 年開始在亞洲地區布局設備和員工，包括一個以研發為主的科技中心。目前，該公司在新加坡擁有 1100 名雇員，馬來西亞駐紮有 1300 名員工，中國地區員工數量為 1000 名左右，菲律賓約有 800 人。

考慮到特斯拉最便宜的產品 Model 3 起售價 3.5 萬美元，戴森的電動車很有可能以此為錨，具體價格消費者仍需耐心等待。