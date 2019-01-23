

◆盤勢分析

1. 因成屋銷售數據、IMF 經濟展望不佳，加上傳出原定 30、31 日將舉辦美、中新一輪談判傳取消等多項利空，美股開低走低，最終四大指數下跌 - 2.85%~-1.22%。其中，科技股走勢疲弱，美光、INTEL、AMD、google、APPLE 重挫超過 2%，台灣台積電 ADR 下跌 1.38%。關注周三盤後福特、德儀、賽靈思等重要個財報公布。

2. 受 IMF 下修全球景氣展望與美國引渡孟晚舟消息衝擊，周二亞股普遍呈現漲多後拉回。晨間台股開低後一度衝高，但因市場觀望氣氛升高，成交量能退潮指數狹幅震盪，惟接近尾盤在 2330 台積電、2882 國泰金、2891 中信金等權值股走高，推升加權指數翻紅，終場報收 9,894.66 點，上漲 0.05%。

3. 周二 OTC 指數開高後震盪上揚，再創近期新高價，但 10 點過後市場量能不繼，指數轉為震盪走低翻黑，收盤下跌 0.31%，收在 127.03 點。目前櫃買壓力為 128.21 點，低檔的支撐為 124.75 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股收小紅 K 線，連續第四紅，暫時守穩 5、10 日均線。

(2) 量能：成交量縮至 773.10 億元，預期後市量縮震盪機率高。

(3) 技術指標：日 KD 指標轉向上、MACD 柱狀體零軸之上翻揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 4.72 億元；外資 + 11.93 億元、投信 - 1.82 億元、自營 - 14.83 億元。

5. 電子類股

(1)LED：台股短線漲多，且面臨農曆新年長假，市場成交量能急縮，避險資金入駐具低基期優勢族群，早盤 2448 晶電、6168 宏齊周二股價衝高。

(2)IC 製造與設計：董事長出面表示目前公司長單未見重新議價，6488 環球晶股價抗跌，帶動 6182 合晶維持紅盤。矽智材 6643 M31 即將掛牌，激勵 IP 相關個股 3529 力旺、3443 創意、6533 晶心科走強。射頻 IC 大廠 4968 立積擺脫斐訊利空，股價上漲超過 2.5%。6147 頎邦 TDDI 銷售展望佳，外資調高評等，股價創近期收盤新高。

6. 非電子類股

(1) 生技：4174 浩鼎貪污案終判，激勵生技類股價量齊揚，1786 科妍宣布取得烏克蘭藥證，股價爆量上漲；1789 神隆、1784 訊聯、3176 基亞逆市上揚。運動器材廠 1515 力山周一獲三大法人同步買超，周二股價續漲 3%。

(2) 風電：丹麥離岸風電開發商沃旭能源暫時停工，風電個股拉回整理，9958 世紀鋼、3708 上緯投控周二首見止跌回穩。

(3) 金融：外資近期持續買進金融股，2882 國泰金、2886 兆豐金、2891 中信金尾盤放量上揚。

7. 重點訊息：

(1) 晶心科、M31 今年業績看增: 全球景氣前景不明，連帶讓半導體展望產生疑慮，但是人工智慧（AI）及車用電子等發展趨勢仍舊強勢成長，目前 6533 晶心科、6643 M31 等矽智財（IP）廠已經切入 AI、深度學習及車用等矽智財市場。市場持續看好，晶心科、M31 將於 2019 年 AI、車電相關業績將可望放量成長，帶動營收續攻新高。M31 將於今日掛盤，22 日興櫃收盤價為 299.99 元，觀察能否帶動新一波 IP 比價風潮。

(2) 台表科切入新思供應鏈: 6278 台表科接單報捷，切入全球觸控 IC 龍頭新思（Synaptics）指紋辨識模組 NB 應用；另因應客戶需求，今年要在印度擴充三至五條生產線，擴產幅度達六成至一倍，主要生產非蘋行動裝置，帶動長期營運持續成長，股價在穫三大法人連續兩日，股價創期新高。

(3) 超眾、雙鴻 毛利率看增: 隨著 5G 商轉時程日益趨近，全球電信營運商全力布建相關基礎建設，下半年手機品牌廠可能陸續推出 5G 手機，帶動高階散熱零組件需求起飛，包括 6230 超眾、3324 雙鴻、3653 健策、3338 泰碩等都在積極布局，力拚毛利率成長，由於短線股價快速攀高，在長期趨勢受惠，建議拉回偏多操作。

