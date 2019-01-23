iPhone印度製造？WSJ：郭台銘下月將親赴印度討論

《華爾街日報》週一 (22 日) 報導，為避免美中貿易潛在的關稅威脅，蘋果主力代工廠鴻海正計畫赴印度生產 iPhone，減輕對中國的依賴，這項消息證實了去年底印度財經媒體《經濟時報》的報導：鴻海將在印度建廠投資，以滿足 iPhone 生產需求。

該報導引述消息人士表示，鴻海集團董事長郭台銘與高層下月可能在農曆新年後親赴印度，討論設廠計畫。

鴻海全球的 iPhone 手機多在中國組裝，該報導稱，鴻海計畫在印度生產高階 iPhone，包括採用 OLED 的機型。

目前，蘋果合作夥伴緯創 (Wistron） 在印度主要代工生產低階 iPhone SE 和 iPhone 6s。本月台灣證券交易所也證實緯創已將其印度子公司緯創 InfoComm 授權資本已擴大投資 3.4 億美元，以提高位於印度 Narasapura 的工廠產能。

若蘋果高階手機 iPhone 印度製造消息為真，此舉將能緩解鴻海對中國的依賴，並可能減少美中貿易戰對蘋果的影響。出自於類似的原因，鴻海傳出也在考慮轉向越南生產，但目前傾向於印度。

但和越南不同的是，印度正在吸引全球科技公司前往設廠，不僅是因為有製造業基地的潛力，還是具有 13 億消費者的龐大新興市場，而且蘋果手機產品在印度仍多屬進口，面臨印度進口關稅的打擊。

在印度生產高階 iPhone 將有助於降低售價，協助蘋果避免在從中國進口印度增加的 20% 的關稅，也能幫助蘋果產品降低售價，打入印度市場。

過去蘋果 (AAPL-US) 在印度的智慧型手機市占表現差強人意，2018 年市占已從 2017 年的 2% 左右降至 1% 以內。

印度財經媒體《經濟時報》在去年底報導，鴻海已向印度政府提出設廠申請，預計將在印度最大貨櫃港 JNPT (Jawaharlal Nehru Port Trust) 經濟特區投資約 600 億盧比 (約 280 億元台幣)。

截稿前，鴻海於聲明中提到，它不對現有或潛在客戶或其任何產品發表評論。蘋果駐印度發言人拒絕置評。