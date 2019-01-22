【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到傳聞美國將正式提出引渡孟晚舟的消息衝擊，今日中國及香港股市開低走低，拖累日韓股市同步拉回，台股盤中在盤下狹幅震盪，靠著電子權值股台積電及大立光震盪走高支撐，同時金融股表現相對強勢下，加權指數收盤由黑翻紅小漲 0.05%，成交量依舊低迷不足 800 億。

《國際金融市場焦點分析》

加拿大《環球郵報》報導，美國將向加拿大正式提出引渡孟晚舟，即使美方提出正式引渡請求，加國司法部進入後續審理程序也可能持續達數月乃至數年之久，但由於中國國務院副總理劉鶴本月底將前往華府進行新一輪貿易談判，時機敏感之外，Ａ股自今年由低點反彈後，短線漲幅已大，上証指數在 2600 點之上賣壓沉重，今日在白馬股領跌下，滬深兩市三大指數全面下挫逾 1%

《國際商品市場焦點分析》

今明兩日將公佈美國 API 及 EIA 原油庫存數據，在美國煉油廠將進入歲修影響下，美國煉油廠對於原油需求將出現減少，加上美國原油生產量維持在相對高檔下，將可能帶動美國原油庫存持續出現增加，另外，先前美國煉油廠產能利用率偏高，使得汽油及蒸餾油庫存持續上升，在原油庫存將出現上升及成品油庫存偏高影響下，投資人需留意輕原油及布倫特原油期貨追高之風險。

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