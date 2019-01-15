中鋼攜Calderys拓耐火材料市場 瞄準3應用

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日宣布，與法商 Calderys 集團共同合作成立「耐火材料聯合實驗室」，未來朝舊耐材循環經濟、鋼鐵製程用耐材品質提升與新材質研發、環保型黏結劑技術開發 3 大領域進行合作研發，雙方也簽署「耐火材料優先供貨」協議，穩定中鋼所需的耐材供應。

中鋼董事長翁朝棟認為，與 Calderys 合作設立耐火材料聯合實驗室，可以結合雙方強項，有助中鋼成為亞洲耐火材料技術開發的領頭羊。

據了解，中鋼集團每年耐火材料的耗用量達 15 萬噸，所需金額達 50 億元，但建廠初期，所有耐火材料全部仰賴進口，因此 40 年前開始執行耐火材料國產化政策，目前國產品供應比例已達 80% 以上。

而 Calderys 為 Imerys 礦產集團之子公司，專門生產「不定型」耐火材料，年產能約 60 萬噸，也是中鋼不定形耐火材料主要供應商之一。

翁朝棟表示，目前已與 Calderys 初步完成研發主題規劃，包括舊耐材循環經濟、鋼鐵製程用耐材品質提升與新材質研發、環保型黏結劑技術開發等 3 大領域進行合作發展。

此外， Calderys 亦表示願意與中鋼簽署「耐火材料優先供貨」之協議，確保如期如質供應中鋼集團所需之耐材，有助中鋼穩定出貨。