5G通訊競爭增溫 昇達科擴編研發部門規模 人數至50人

全球 5G 通訊產業競爭白熱化的同時，昇達科 (3491-TW) 執行副總經理郭俊良今 (26) 日指出，昇達科已領先業界先設立毫米波天線實驗室，同時，昇達科決議擴編研發部門，將增加 10 名產品設計開發人員的職缺，讓整個研發部門擴充至 50 人的編制。

昇達科研發部門原有 40 人的編制，其 25 人屬產品設計、開發專業，郭俊良指出，目前公司編制上，決議投入經費增加研發部門的產品設計、開發業務 10 名職缺，整個研發部門將擴充到 50 人，郭俊良指出，昇達科將積極招募產業應用經驗設計開發人才。

昇達科成立於 1999 年，是全台唯一一家既專精於毫米波及微波被動元件，具備毫米波天線的設計開發與製造公司，產品已在過去各世代無線通訊應用市場為國際通訊系統公司普遍選用，昇達科在無線通訊進入 5G 世代，率先設立毫米波天線實驗室，足以量測高達 95GHz 的毫米波頻段，可望在 5G 產業布局領先。

隨著 5G 產業發展熱度漸增，昇達科來自客戶端合作開發案也與日俱增，郭俊良指出，目前有多件訂單進入深入洽談中，訂單業績可望展現在明年第 1 季。

昇達科前 3 季稅後純益為 1.61 億元，每股純益為 2.88 元，前 11 月營收為 16.24 億元，年增率 18.42%。